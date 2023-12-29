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Больше отдыхать, но без денег: в Украине изменили некоторые условия для отпусков во время войны

Сегодня 16:18
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В Украине несколько изменили условия предоставления отпусков во время войны.

Новости Днепра про Больше отдыхать, но без денег: в Украине изменили некоторые условия для отпусков во время войны

Закон вступил в силу 24 декабря. Теперь их продолжительность немного больше, но без сохранения зарплаты.

Ранее действовавшая норма согласно которой в период военного положения продолжительность основного отпуска не может превышать 24 дня в год — отменена. Работников, которые имели право на более длительный отпуск, не отпускали отдыхать дольше, предоставляя дополнительные неиспользованные дни отдыха или обещали выплачивать денежную компенсацию за них уже после завершения военного положения.

Теперь дни отпуска свыше 24 дней работодатель может предоставить после военного положения без сохранения заработной платы. Это не касается работников сферы образования образования.

Работодатель теперь может отказать в отпуске работнику, привлеченному к производству товаров оборонного назначения или к выполнению мобилизационного задания. Раньше обделяли только работников предприятий критической инфраструктуры. Однако не могут отказать в социальном отпуске в связи с беременностью и родами и по уходу за ребенком до трех лет.

Увеличили продолжительность отпуска за свой счет. Было 15, а стало 30 дней в году. Появились правила для «карантинных» отгулов, когда работник нуждается в самоизоляции во время эпидемий, тогда работодатель может отпустить его на неопределенный срок, но без сохранения зарплаты.

Работник может взять отпуск без сохранения зарплаты и ограничений по сроку во время действия военного положения, а также в случае возникновения чрезвычайной ситуации техногенного, природного или иного характера. Однако продолжительность устанавливается индивидуально по договоренности сторон. Время пребывания в таких отпусках не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск.

Новости Днепра про Больше отдыхать, но без денег: в Украине изменили некоторые условия для отпусков во время войны

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Новости Днепра про Больше отдыхать, но без денег: в Украине изменили некоторые условия для отпусков во время войныУкраїнська Новости Днепра про Больше отдыхать, но без денег: в Украине изменили некоторые условия для отпусков во время войныРусский

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