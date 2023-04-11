Батюшку из Днепра, который развращал родных дочерей, выгнали из храма, где он служил

Днепровского батюшку уволили из храма, где он работал.

История со священником, который развращал родных дочерей, получила продолжение. Напомним, мужчина после смерти своей жены, приставал к девочкам в возрасте 13 и 15 лет. Они рассказали об этом старшему брату, который рассказал об этом полиции.

На прошлой неделе батюшке УПЦ МП, которого подозревают в развращении несовершеннолетних, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Как оказалось, в день задержания священнослужителя уволили из храма, где он работал.

Как сообщили на сайте Днепропетровской епархии Украинской православной церкви, 5 апреля, протоиерея Василия Неведома уволили с должности клирика за безнравственное поведение. Отмечается, что он служил в храме в честь Святителя Иоанна Златоуста.

Напомним, в это воскресенье возле храма на Победе собрался митинг. Горожане протестовали против батюшки УПЦ МП, который отказался переходить в ПЦУ.

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