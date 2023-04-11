Батюшку из Днепра, который развращал родных дочерей, выгнали из храма, где он служил

История со священником, который развращал родных дочерей, получила продолжение. Напомним, мужчина после смерти своей жены, приставал к девочкам в возрасте 13 и 15 лет. Они рассказали об этом старшему брату, который рассказал об этом полиции.
На прошлой неделе батюшке УПЦ МП, которого подозревают в развращении несовершеннолетних, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Как оказалось, в день задержания священнослужителя уволили из храма, где он работал.
Как сообщили на сайте Днепропетровской епархии Украинской православной церкви, 5 апреля, протоиерея Василия Неведома уволили с должности клирика за безнравственное поведение. Отмечается, что он служил в храме в честь Святителя Иоанна Златоуста.
Напомним, в это воскресенье возле храма на Победе собрался митинг. Горожане протестовали против батюшки УПЦ МП, который отказался переходить в ПЦУ.
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