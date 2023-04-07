Священнику УПЦ МП, якого затримали у Дніпрі за розбещування рідних доньок, обрали запобіжний захід

Днями у Дніпрі затримали священнослужителя одного з храмів УПЦ МП, який розбещував рідних доньок.

За даними слідства, священник після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок віком 13 та 15 років, залишаючись з ними вдома наодинці.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив у поліцію. Зараз діти перебувають під наглядом лікарів.

Священника затримали.

Йому повідомили про підозру за фактом розбещення неповнолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України). Крім того, прокурор направив до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Сьогодні стало відомо, що священнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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