Священнику УПЦ МП, якого затримали у Дніпрі за розбещування рідних доньок, обрали запобіжний захід

За даними слідства, священник після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок віком 13 та 15 років, залишаючись з ними вдома наодинці.
Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив у поліцію. Зараз діти перебувають під наглядом лікарів.
Священника затримали.
Йому повідомили про підозру за фактом розбещення неповнолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України). Крім того, прокурор направив до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Сьогодні стало відомо, що священнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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Александра Лучка
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