На Днепропетровщине щенок упал в 5-метровый колодец: его доставали спасатели

Он сообщил, что на территории частного домовладения, расположенного на улице Центральной села Котовка, в колодец упал щенок.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, сотрудники ГСЧС увидели песика в пустом колодце на глубине ориентировочно 5 метров.
С помощью спасательного снаряжения сотрудники ГСЧС достали щенка и передали его владельцу.
К оказанию помощи привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре спасатели достали из заброшенного люка морскую свинку.
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