На Днепропетровщине щенок упал в 5-метровый колодец: его доставали спасатели

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре спасатели достали из заброшенного люка морскую свинку.

С помощью спасательного снаряжения сотрудники ГСЧС достали щенка и передали его владельцу.

Прибыв на место, сотрудники ГСЧС увидели песика в пустом колодце на глубине ориентировочно 5 метров.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Он сообщил, что на территории частного домовладения, расположенного на улице Центральной села Котовка, в колодец упал щенок.

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