Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине щенок упал в 5-метровый колодец: его доставали спасатели

На Днепропетровщине щенок упал в 5-метровый колодец: его доставали спасатели

Сегодня 13:44
просмотров

Сегодня, 10 апреля, в 09:03 на линию «101» позвонил обеспокоенный мужчина.

Новости Днепра про На Днепропетровщине щенок упал в 5-метровый колодец: его доставали спасатели

Он сообщил, что на территории частного домовладения, расположенного на улице Центральной села Котовка, в колодец упал щенок.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, сотрудники ГСЧС увидели песика в пустом колодце на глубине ориентировочно 5 метров.

Новости Днепра про На Днепропетровщине щенок упал в 5-метровый колодец: его доставали спасатели

Новости Днепра про На Днепропетровщине щенок упал в 5-метровый колодец: его доставали спасатели

С помощью спасательного снаряжения сотрудники ГСЧС достали щенка и передали его владельцу.

Новости Днепра про На Днепропетровщине щенок упал в 5-метровый колодец: его доставали спасатели

К оказанию помощи привлекли 4 человека личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре спасатели достали из заброшенного люка морскую свинку.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине щенок упал в 5-метровый колодец: его доставали спасателиУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине щенок упал в 5-метровый колодец: его доставали спасателиРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре прохожие спасли от самоубийства мужчину: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 12:31
    В Днепре прохожие спасли от самоубийства мужчину: комментарий полиции

    Вчера днем, 9 апреля, на улице Марии Лисиченко прохожие заметили…

    Новомосковск готовят к переименованию
    Новости Днепра
    Сегодня 11:41
    Новомосковск готовят к переименованию

    В Новомосковске в Днепропетровской области серьезно задумались над переименованием.

    Огонь охватил весь салон: в Каменском ночью горел Opel
    Новости Днепра
    Сегодня 10:21
    Огонь охватил весь салон: в Каменском ночью горел Opel

    Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

    В Кривом Роге сплели плед-великан (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 17:23
    В Кривом Роге сплели плед-великан (ФОТО)

    В Кривом Роге установили рекорд Украины.

    Последние новости

    Як понад 50 років тому виглядав квітковий годинник у парку Шевченка в Дніпрі (ФОТО)
    Як понад 50 років тому виглядав квітковий годинник у парку Шевченка в Дніпрі (ФОТО)

    В одном из парков Днепра несколько лет «ходили» цветочные часы. Механизм их весил почти центнер,  а чтобы подвести «ходики» рабочие спускались под землю.

    Сегодня 14:50
    просмотров
    В Днепре с третьей попытки продали литейно-механический завод: за сколько и кто новый владелец
    В Днепре с третьей попытки продали литейно-механический завод: за сколько и кто новый владелец

    В Днепре нашли нового владельца для старого литейно-механического завода.

    Сегодня 13:18
    просмотров
    Как законно обогатиться в Украине: лотерея, облигация и крипта
    Как законно обогатиться в Украине: лотерея, облигация и крипта

    Получить лишние деньги просто потому что дал в долг, прошелся пешком несколько километров или угадал несколько цифр вполне реально. Нужно только немного стартового капитала и усилий со стороны желающего увеличить свой доход. Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-4 способов как…

    Сегодня 12:56
    просмотров
    В Днепре мужчина 20 лет прожил без паспорта
    В Днепре мужчина 20 лет прожил без паспорта

    Мужчина прожил в Днепре более 20 лет без документов.

    Сегодня 12:37
    0
    просмотров
    В Днепре прохожие спасли от самоубийства мужчину: комментарий полиции
    В Днепре прохожие спасли от самоубийства мужчину: комментарий полиции

    Вчера днем, 9 апреля, на улице Марии Лисиченко прохожие заметили мужчину 30-35 лет, который лежал на земле без сознания и был весь в крови.

    Сегодня 12:31
    0
    просмотров
    Странная находка: в Днепре на Победе кто-то сжег разрисованные головы манекенов и детские игрушки
    Странная находка: в Днепре на Победе кто-то сжег разрисованные головы манекенов и детские игрушки

    Чего только не найдешь во время прогулки по городу.

    Сегодня 11:41
    2
    просмотров
    Новомосковск готовят к переименованию
    Новомосковск готовят к переименованию

    В Новомосковске в Днепропетровской области серьезно задумались над переименованием.

    Сегодня 11:41
    просмотров
    Скоро открытие: в Днепре на Победе возле McDonald’s вырезали часть дорожного покрытия и перекрыли парковку
    Скоро открытие: в Днепре на Победе возле McDonald’s вырезали часть дорожного покрытия и перекрыли парковку

    В Днепре активно наводят порядки вблизи ресторанов McDonald's

    Сегодня 11:06
    просмотров
    Польша отменила упрощенный ввоз животных из Украины: что изменилось
    Польша отменила упрощенный ввоз животных из Украины: что изменилось

    Польша изменила правила ввоза домашних животных из Украины.

    Сегодня 10:42
    2
    просмотров
    «Спасенные из горна войны»: в музей в Днепре саперы передали ценные артефакты, найденные на Харьковщине
    «Спасенные из горна войны»: в музей в Днепре саперы передали ценные артефакты, найденные на Харьковщине

    В исторический музей передали уникальные артефакты.

    Сегодня 10:28
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх