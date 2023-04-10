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  • «Силуэт снесенного дома»: в Днепре предлагают сохранить потрепанную стену на бульваре Кучеревского

«Силуэт снесенного дома»: в Днепре предлагают сохранить потрепанную стену на бульваре Кучеревского

Сегодня 14:22
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В Днепре предлагают сохранить обшарпанную стену вблизи "Днепр-арены".

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На прошлой неделе в Днепре открыли для пешеходов бульвар Кучеревского, реконструкцией которого занимались с 2021 года. Мэр Днепра опубликовал фото обновленного пространства и анонсировал, что в ближайшее время подумают, что будут делать с обшарпанной стеной у стадиона.

В сообществе Urban Dnipro Community предложили свой вариант.

Несколько лет назад, когда началась реконструкция бульвара, здесь снесли аварийный дом на пересечении улицы Херсонской и Антоновича, где находится главный вход Днепр-арены. Сооружение было проблемным, еще в начале 90-х фундамент начал проседать, а на фасаде появились трещины, поэтому дом демонтировали. Однако как оказалось, что у него была общая стена с соседней «сталинкой».

Сооружение снесли, а на «сталинке» рядом остался силуэт старого дома и обшарпанные советские обои. Ранее предлагалось нарисовать здесь мурал, посвященный тренеру Кучеревскому, но пока эти планы отложили. И вот урбанисты предлагают законсервировать и сохранить фасад с обоями, сделав его историческим памятником.

Я считаю, что эту стену можно сохранить как уникальное произведение истории.

Городу важно находить и сохранять интересные, иногда даже противоречивые элементы, как эта стена, чтобы сделать город более зрительно привлекательным. Возможно, стоит организовать конкурс идей по ее будущему использованию, но возможно это только мое личное видение и другие люди не понимают его красоты, — отметил днепрянин.

По его словам, интересно было бы сохранить контраст между новыми многоэтажками и бульваром и старыми обшарпанными домиками.

Фотографии этого места в контексте окружения будут вызывать множество эмоций. Если такие места хранят в Берлине и Нью-Йорке, почему мы должны переживать, что о нас подумают как-то неправильно. А если вы переживаете, что нам самим будет неприятно, то, как мне кажется, 99% эмоций будет давать окружение, а дополнительная контрастная капля эмоций в виде стены скорее только повысит интерес этой локации, сделает более отличным от других пешеходных улиц Днепра. Ну и к тому же какая разница, что там у кого висит в квартире», — отметил он.

Идея понравилась не всем, днепряне отмечают, что в городе еще много квартир со старыми обоями и хранить советщину не хочется. Кто наоборот соглашается и считает, что это интересная идея. Остальные же склоняются к мнению, что лучше фасад отреставрировать или закрыть муралом.

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