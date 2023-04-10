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Рада вернула доплаты в 30 тысяч грн военным: кому именно

Сегодня 15:23
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Верховная Рада вернула 30 тысяч доплат военным.

Новости Днепра про Рада вернула доплаты в 30 тысяч грн военным: кому именно

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

За проголосовали 277 народных депутатов. Доплаты будут действовать до конца периода военного положения. Как отметил нардеп, доплаты вернули не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским.

Напомним, ранее в Украине отменили доплаты военным, не выполняющим боевые задания. С 1 февраля 2023 г. изменился порядок выплат премий военным. Дополнительные выплаты зависели от территории, где находится воин, сложности и специфики выполнения боевых или специальных задач.

Этот шаг подвергли критике, ведь это подрывает доверие военных к государству.

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Новости Днепра про Рада вернула доплаты в 30 тысяч грн военным: кому именноУкраїнська Новости Днепра про Рада вернула доплаты в 30 тысяч грн военным: кому именноРусский

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