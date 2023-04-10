Рада вернула доплаты в 30 тысяч грн военным: кому именно

Верховная Рада вернула 30 тысяч доплат военным.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

За проголосовали 277 народных депутатов. Доплаты будут действовать до конца периода военного положения. Как отметил нардеп, доплаты вернули не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским.

Напомним, ранее в Украине отменили доплаты военным, не выполняющим боевые задания. С 1 февраля 2023 г. изменился порядок выплат премий военным. Дополнительные выплаты зависели от территории, где находится воин, сложности и специфики выполнения боевых или специальных задач.

Этот шаг подвергли критике, ведь это подрывает доверие военных к государству.

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