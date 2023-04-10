Рада вернула доплаты в 30 тысяч грн военным: кому именно

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
За проголосовали 277 народных депутатов. Доплаты будут действовать до конца периода военного положения. Как отметил нардеп, доплаты вернули не только военным, но и работникам ГСЧС и полицейским.
Напомним, ранее в Украине отменили доплаты военным, не выполняющим боевые задания. С 1 февраля 2023 г. изменился порядок выплат премий военным. Дополнительные выплаты зависели от территории, где находится воин, сложности и специфики выполнения боевых или специальных задач.
Этот шаг подвергли критике, ведь это подрывает доверие военных к государству.
Читайте также:
Автор:
В общежитиях Днепропетровской области, где живут переселенцы, ужасные условия.
В одном из парков Днепра несколько лет «ходили» цветочные часы. Механизм их весил почти центнер, а чтобы подвести «ходики» рабочие спускались под землю.
В Днепре предлагают сохранить обшарпанную стену вблизи "Днепр-арены".
Сегодня, 10 апреля, в 09:03 на линию «101» позвонил обеспокоенный мужчина.
В Днепре нашли нового владельца для старого литейно-механического завода.
Получить лишние деньги просто потому что дал в долг, прошелся пешком несколько километров или угадал несколько цифр вполне реально. Нужно только немного стартового капитала и усилий со стороны желающего увеличить свой доход. Журналисты dnepr.info собрали подборку из ТОП-4 способов как…
Мужчина прожил в Днепре более 20 лет без документов.
Вчера днем, 9 апреля, на улице Марии Лисиченко прохожие заметили мужчину 30-35 лет, который лежал на земле без сознания и был весь в крови.
Чего только не найдешь во время прогулки по городу.
В Новомосковске в Днепропетровской области серьезно задумались над переименованием.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!