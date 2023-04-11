Батюшку із Дніпра, який розбещував рідних доньок, вигнали з храму, де він служив

Дніпровського батюшку звільнили з храму, де він працював.

Історія зі священником, який розбещував рідних доньок отримала продовження. Нагадаємо, чоловік після смерті своєї дружини, домагався до дівчат віком 13 та 15 років. Вони розповіли про це старшому брату, який звернувся до поліції.

Минулого тижня батюшці УПЦ МП, якого підозрюють в розбещенні неповнолітніх, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Як виявилося, у день затримання, священнослужителя звільнили з храму, де він працював.

Як повідомили на сайті Дніпропетровської єпархії Української православної церкви, 5 квітня, протоієрея Василія Нєвєдома звільнили з посади клірика за аморальну поведінку. Зазначається, що він служив в храмі на честь Святителя Іоанна Златоуста.

Нагадаємо, цієї неділі поблизу храму на Перемозі зібрався мітинг. Містяни протестували проти батюшки УПЦ МП, який відмовлявся переходити до ПЦУ.

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