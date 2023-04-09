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  • “ФСБ у рясі святить вам Паски”: у Дніпрі протестували проти батюшки, який не хоче переходити до ПЦУ

“ФСБ у рясі святить вам Паски”: у Дніпрі протестували проти батюшки, який не хоче переходити до ПЦУ

Сьогодні 18:04
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У Дніпрі протестували проти російських попів.

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9 квітня в Україні відзначають Вербну неділю, тому в храмах зібралися віряни, які святили вербу та брали участь в урочистих церемоніях.

Близько десятка людей прийшли сьогодні з плакатами до храму на Перемозі, де проводив богослужіння батюшка, який не хоче переходити до ПЦУ.  Про це повідомили мешканці Перемоги в спільноті на Facebook.

Мешканці Дніпрі прийшли з плакатами, щоб виразити своє невдоволення цим фактом та спонукати настоятеля все ж дослухатися до вірян, які просять його відмовитися від роботи під протекторатом Московського патріархату. 

“Кожна свічка в УПЦ вбиває українця”, “Кривава верба від УПЦ МП”, “Тут сидять московські прихвосні” – було написано на плакатах.

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Зазначається, що мітингарі сповістили поліцію про наміри провести акцію-протесту. 

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Щоправда, бажаючих посвятити Вербу виявилося більше. За словами дніпрян, близько десятка поліцейських були на території храму та слідкували за порядком, а служба пройшла без проблем. 

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила про підозру митрополиту УПЦ МП владиці Павлу, якого звинувачують в розпалюванні релігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ. А на Дніпропетровщині затримали батюшку-колаборанта. А ось в Дніпрі обрали запобіжний захід священнику, який розбещував рідних доньок. 

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