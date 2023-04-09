У Дніпрі рятують собаку із Нікополя, в яку стріляли: куля застрягла в хребті

У клініці в Дніпрі рятують собаку з кульовим пораненням.

За словами волонтерів нікопольського притулку для тварин “Шанс на життя”, одна із хворих собак, яка потрапила до них, не могла стати на задні лапки. Днями декількох тварин відвезли до дніпровської ветклініки на огляд.

Як виявилося, у пса Зятька в хребті застрягла куля, через яку тварина і не могла вільно пересуватися. Скоріше за все, хтось вирішив постріляти в беззахисну собаку.

Стрілки недороблені, не знаєте, де постріляти – на війну. Там у ворога стріляйте. Страшно? У собаку безпечніше?? Боягузи. Вибачте, мене просто порвало. Цьому песику доведеться все життя вигрібати за чиюсь дурню, – емоційно висловилася одна із волонтерок.

7 квітня Зятька прооперували та витягнули із хребта кулю. Ще одна залишилася в м’яких тканинах, але вона не заважатиме песику жити. За словами ветеринарів, є шанс, що пухнастик потроху почне ходити, адже спинний мозок вцілів.

Попереду на песика чекає тривале та дороговартісне лікування. Волонтери просять про допомогу.

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