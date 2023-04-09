«ФСБ в рясе святит вам Пасхи»: в Днепре протестовали против батюшки, который не хочет переходить в ПЦУ

9 апреля в Украине отмечают Вербное воскресенье, поэтому в храмах собрались верующие, которые святили вербу и участвовали в торжественных церемониях.
Около десятка человек пришли сегодня с плакатами к храму на Победе, где проводил богослужение батюшка, не желающий переходить в ПЦУ. Об этом сообщили жители Победы в сообществе на Facebook.
Жители Днепра пришли с плакатами, чтобы выразить свое недовольство этим фактом и побудить настоятеля все же прислушаться к верующим, которые просят его отказаться от работы под протекторатом Московского патриархата.
«Каждая свеча в УПЦ убивает украинца», «Кровавая ива от УПЦ МП», «Здесь сидят московские прихвостни» — такие надписи будут на плакатах.
Отмечается, что митингующие известили полицию о намерениях провести акцию-протеста.
Правда, желающих посвятить Вербу оказалось больше. По словам днепрян, около десятка полицейских находились на территории храма и следили за порядком, а служба прошла без проблем.
Напомним, ранее СБУ объявила о подозрении митрополиту УПЦ МП владыке Павлу, обвиняемому в разжигании религиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ. А на Днепропетровщине задержали батюшку-коллаборанта. А вот в Днепре избрали меру пресечения священнику, который развращал родных дочерей.
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