«ФСБ в рясе святит вам Пасхи»: в Днепре протестовали против батюшки, который не хочет переходить в ПЦУ

В Днепре протестовали против российских попов.

9 апреля в Украине отмечают Вербное воскресенье, поэтому в храмах собрались верующие, которые святили вербу и участвовали в торжественных церемониях.

Около десятка человек пришли сегодня с плакатами к храму на Победе, где проводил богослужение батюшка, не желающий переходить в ПЦУ. Об этом сообщили жители Победы в сообществе на Facebook.

Жители Днепра пришли с плакатами, чтобы выразить свое недовольство этим фактом и побудить настоятеля все же прислушаться к верующим, которые просят его отказаться от работы под протекторатом Московского патриархата.

«Каждая свеча в УПЦ убивает украинца», «Кровавая ива от УПЦ МП», «Здесь сидят московские прихвостни» — такие надписи будут на плакатах.

Отмечается, что митингующие известили полицию о намерениях провести акцию-протеста.

Правда, желающих посвятить Вербу оказалось больше. По словам днепрян, около десятка полицейских находились на территории храма и следили за порядком, а служба прошла без проблем.

Напомним, ранее СБУ объявила о подозрении митрополиту УПЦ МП владыке Павлу, обвиняемому в разжигании религиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ. А на Днепропетровщине задержали батюшку-коллаборанта. А вот в Днепре избрали меру пресечения священнику, который развращал родных дочерей.

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