На Дніпропетровщині судитимуть священика-колаборанта з УПЦ МП

На Дніпропетровщині оголосили підозру священику храму УПЦ МП.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Так, за даними слідства, священнослужитель одного із храмів УПЦ МП, що розташований в Синельниківському районі, виправдовував російську агресію. Він залишав в соцмережах антиукраїнські коментарі та схвалював дії окупантів.

Декілька разів його піймали на тому, що під час телефонних розмов священик висловлювався на підтримку росіян та схвально ставився до так званих референдумів.

Його затримали. Наразі священик знаходиться під вартою.

Нагадаємо, раніше під цілодобовий домашній арешт відправили митрополита УПЦ МП Павла, більш відомого на прізвисько “Паша Мерседес”. Раніше СБУ опублікувала записи розмов настоятеля, що стали доказами для звинувачень. Його підозрюють в розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії РФ.

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