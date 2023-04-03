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У Кривому Розі чоловік облив зеленкою майстриню в салоні краси (ВІДЕО)

Сьогодні 10:54
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У Кривому Розі невідомий напав на майстриню манікюру.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік облив зеленкою майстриню в салоні краси (ВІДЕО)

Інцидент стався 31 березня в одному із салонів краси Кривого Рогу.

Невідомий чоловік зайшов до салону краси та почав шукати одну із майстринь манікюру. Спочатку містянин не викликав підозр, тому колеги жінки вказали йому, де вона знаходиться.

Після цього невідомий зайшов до кімнати, вилив на жінку фланкочик з зеленкою та втік з місця інциденту.

Співробітниці салону намагалися догнати кривдника, але він втік. З майстринею все гаразд, вона не постраждала.

Чоловік зайшов до салону в медичній масці та кепці, щоб його не впізнали. Злочин потрапив на камери відеонагляду.

Чим саме майстриня невгодила містянину з’ясовуватиме поліція. За цим фактом вже відкрили справу.

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Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік облив зеленкою майстриню в салоні краси (ВІДЕО)Українська

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