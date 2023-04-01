Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт

Суд відправив митрополита Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

Шевченківський райсуд Києва призначив екснастоятелю Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт на 60 днів з носінням електронного браслету.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у суботу, 1 квітня, СБУ повідомила про підозру екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу (Лебедю) за двома статтями — розпалювання релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 161 ККУ) й виправдання та заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436−2 ККУ).

СБУ опублікувала перехоплені записи розмов Павла, що стали доказами для звинувачень. Крім того, у будинку Павла провели обшуки, а його самого викликали на допит. Ввечері цього ж дня у Шевченківському райсуді Києва розпочалося засідання з обрання Павлу запобіжного заходу.

Павло заявив, що це «політична справа» і він «ніколи не був на боці агресії». Засідання переривалося у зв’язку з тим, що Павло поскаржився на погане самопочуття, та суд невдовзі погодив його примусовий привід і о 18:30 засідання поновилося.

Підозру митрополиту Павлу оголосили на тлі того, як УПЦ (Московського патріархату) так і не звільнила Києво-Печерську Лавру попри розірвання державним заповідником договору про оренду.

Читайте також:

Українська

Автор: