Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт

Сьогодні 21:47
просмотров

Суд відправив митрополита Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці.

Новости Днепра про Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арешт

Шевченківський райсуд Києва призначив екснастоятелю Києво-Печерської лаври митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю) запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт на 60 днів з носінням електронного браслету.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у суботу, 1 квітня, СБУ повідомила про підозру екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу (Лебедю) за двома статтями — розпалювання релігійної ворожнечі (ч. 1 ст. 161 ККУ) й виправдання та заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436−2 ККУ).

СБУ опублікувала перехоплені записи розмов Павла, що стали доказами для звинувачень. Крім того, у будинку Павла провели обшуки, а його самого викликали на допит. Ввечері цього ж дня у Шевченківському райсуді Києва розпочалося засідання з обрання Павлу запобіжного заходу.

Павло заявив, що це «політична справа» і він «ніколи не був на боці агресії». Засідання переривалося у зв’язку з тим, що Павло поскаржився на погане самопочуття, та суд невдовзі погодив його примусовий привід і о 18:30 засідання поновилося.

Підозру митрополиту Павлу оголосили на тлі того, як УПЦ (Московського патріархату) так і не звільнила Києво-Печерську Лавру попри розірвання державним заповідником договору про оренду.

Читайте також:

Новости Днепра про Суд відправив митрополита УПЦ МП Павла під цілодобовий домашній арештУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Криворожець став переможцем Кубку України з класичного дартсу
    Новини Дніпра
    Вчора 10:00
    Криворожець став переможцем Кубку України з класичного дартсу

    Криворожець Владислав Омельченко виграв перший етап Кубка України з класичного…

    Філателісти, на старт: на Дніпропетровщині 31 березня презентують нову марку
    Новини Дніпра
    28.03.2023 10:00
    Філателісти, на старт: на Дніпропетровщині 31 березня презентують нову марку

    Усім, хто колекціонує знакові в історії України марки, вже можна…

    Філатов розповів про домовленості за підсумками візиту до Кельна
    Новини Дніпра
    27.03.2023 16:00
    Філатов розповів про домовленості за підсумками візиту до Кельна

    Мер Дніпра Борис Філатов, який на запрошення німецької сторони відвідав…

    Путін заявив про розміщення ядерної зброї на території Білорусі
    новини України
    25.03.2023 21:35
    Путін заявив про розміщення ядерної зброї на території Білорусі

    Таким чином, ядерний шантаж продовжується.

    Наверх