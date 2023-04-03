Перебиті обидві задні лапки: у Дніпрі допомоги потребує кошеня, якого побили на будівництві

У Дніпрі рятують маленького котика, якого побили та кинули на будівництві.

Про це розповіла зооволонтер притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.

Днями до волонтерки звернулися містяни, які знайшли поранене кошеня у передмісті Дніпра на будівництві. Пухнастик погано ходив та постійно нявчав. Самі врятувати тварину люди не змогли б, тому звернулися до притулку.

Волонтерка припускає, що маленьке кошеня міг хтось побити. У нього перебиті обидві задні лапки та таз, тому тварина не може пересуватися самостійно та відчуває сильний біль, який не можуть заглушити навіть знеболювальні.

Котика врятувати можна, але для цього треба провести три складні дороговартісні операції, щоб закріпити зламані кістки. За попередніми підрахунками, треба більше 20 тисяч гривень. У клініці, які взялася за порятунок кота, обіцяли почали лікування кота, якщо притулок внесе половину потрібної суми.

Якщо не провести операцію, то котик залишиться з інвалідністю та не виживе на вулиці. Якщо ви хочете допомогти маленькому Альберту, то зробити це можна за реквізитами нижче.

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/ Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для котика з переломами Альбертика”

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