Про це розповіла зооволонтер притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.
Днями до волонтерки звернулися містяни, які знайшли поранене кошеня у передмісті Дніпра на будівництві. Пухнастик погано ходив та постійно нявчав. Самі врятувати тварину люди не змогли б, тому звернулися до притулку.
Волонтерка припускає, що маленьке кошеня міг хтось побити. У нього перебиті обидві задні лапки та таз, тому тварина не може пересуватися самостійно та відчуває сильний біль, який не можуть заглушити навіть знеболювальні.
Котика врятувати можна, але для цього треба провести три складні дороговартісні операції, щоб закріпити зламані кістки. За попередніми підрахунками, треба більше 20 тисяч гривень. У клініці, які взялася за порятунок кота, обіцяли почали лікування кота, якщо притулок внесе половину потрібної суми.
Якщо не провести операцію, то котик залишиться з інвалідністю та не виживе на вулиці. Якщо ви хочете допомогти маленькому Альберту, то зробити це можна за реквізитами нижче.
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