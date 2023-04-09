У Дніпрі погрожували підірвати банки, ТЦ, школи, вокзали та суди

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.
Повідомлення з погрозами надійшло на електронну пошту кол-центру київської Служби безпеки України. Невідомий терорист повідомив, що в Дніпрі заміновано низку шкіл, торговельних центрі, вокзалів, судів та банків.
Перевірити отриману інформацію відправилися вибухотехніки та поліцейські. Екстрені служби оглянули 159 цивільних об’єктів, з них 57 шкіл, 28 торговельних центрів, 3 вокзали, 57 банків, 14 судів.
Підозрілих та вибухонебезпечних предметів не виявлено. Інформація про замінування не підтвердилася.
Зазначимо, що за неправдиве повідомлення про підготовку до вибуху передбачена кримінальна відповідальність. На жаль, відслідкувати мінерів-жартівників дуже важко, тому вже тривалий час екстрені служби вимушені перевіряти інформацію про вибухівку, якої немає. Нагадаємо, учора терорист “замінував” лікарні та вагони метро.
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