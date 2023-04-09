Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі погрожували підірвати банки, ТЦ, школи, вокзали та суди

Сьогодні 09:16
просмотров

У Дніпрі знову "замінували" 159 об'єктів.

Новости Днепра про У Дніпрі погрожували підірвати банки, ТЦ, школи, вокзали та суди

Про це повідомили в Дніпровській міській раді. 

Повідомлення з погрозами надійшло на електронну пошту кол-центру київської Служби безпеки України. Невідомий терорист повідомив, що в Дніпрі заміновано низку шкіл, торговельних центрі, вокзалів, судів та банків. 

Перевірити отриману інформацію відправилися вибухотехніки та поліцейські. Екстрені служби оглянули 159 цивільних об’єктів, з них 57 шкіл, 28 торговельних центрів, 3 вокзали, 57 банків, 14 судів.

Підозрілих та вибухонебезпечних предметів не виявлено. Інформація про замінування не підтвердилася.

Зазначимо, що за неправдиве повідомлення про підготовку до вибуху передбачена кримінальна відповідальність. На жаль, відслідкувати мінерів-жартівників дуже важко, тому вже тривалий час екстрені служби вимушені перевіряти інформацію про вибухівку, якої немає. Нагадаємо, учора терорист “замінував” лікарні та вагони метро.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі погрожували підірвати банки, ТЦ, школи, вокзали та судиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Занесені до Червоної книги: у Дніпрі випустили на волю майже 400 кажанів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:39
    Занесені до Червоної книги: у Дніпрі випустили на волю майже 400 кажанів

    У Дніпрі випустили на волю червонокнижних кажанів.

    Сьогодні Росія обстріляла Дніпропетровщину з важкої артилерії та БПЛА
    Новини Дніпра
    Вчора 20:16
    Сьогодні Росія обстріляла Дніпропетровщину з важкої артилерії та БПЛА

    Сьогодні вдень, 8 квітня, Росія в черговий раз обстріляла Нікопольський…

    У Дніпрі на Богдана Хмельницького легковик в’їхав у маршрутку (Фото і відео)
    Вчора 18:52
    У Дніпрі на Богдана Хмельницького легковик в’їхав у маршрутку (Фото і відео)

    У суботу, 8 квітня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького…

    Весною і не пахне: у Дніпрі та області оголошено жовтий рівень небезпеки через сильну грозу, град і шквал вітру
    Новини Дніпра
    Вчора 18:01
    Весною і не пахне: у Дніпрі та області оголошено жовтий рівень небезпеки через сильну грозу, град і шквал вітру

    У суботу, 8 квітня, у Дніпрі випав перший у цьому…

    Наверх