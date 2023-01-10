Сегодня днепрян ждет прохладная погода

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха -9°. До обеда столбики термометра будут показывать до -5°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 10 января:
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Одевайтесь теплее, друзья!
Сегодня, 9 января, день в Днепропетровской области прошел без вражеских обстрелов.
Украинские военные нанесли три удара по позициям вражеских ЗРК. В то же время оккупанты несут значительные потери в Луганской области, а именно под Лисичанском.
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