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Сегодня днепрян ждет прохладная погода

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Сегодня днепрян ждет прохладная погода

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха -9°. До обеда столбики термометра будут показывать до -5°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 10 января:

  • Безветренная погода и иней на деревьях — к урожайному году.
  • Сырая погода в этот день — к урожаю льна.
  • Густой иней или снегопад — к урожаю злаковых.
  • Собака вышла из будки и легла на снег — к метели.
  • Рыба в водоеме плещется — к снегопаду.
  • Мыши вылезают из-под снежной подушки и бегают сверху — к оттепели.
  • Если потеют стекла даже в стужу — скоро потепление.

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