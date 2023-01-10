Сегодня днепрян ждет прохладная погода

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха -9°. До обеда столбики термометра будут показывать до -5°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

ВСУ атаковали позиции вражеских ЗРК, а оккупанты несут потери под Лисичанском, — Генштаб Украинские военные нанесли три удара по позициям вражеских ЗРК. В то же время оккупанты несут значительные потери в Луганской области, а именно под Лисичанском. просмотров

В России умер разработчик «Калибров», которым обстреливают города Украины Разработчик ракетных комплексов "Калибр", которыми обстреливают Украину, Павел Камнев скончался на 86-м году жизни. просмотров

Жители Днепра смогут готовить еду в школах во время блэкаута Жители многоэтажек Днепра с электроплитами смогут готовить еду в школах во время блэкаута. просмотров

Пошел платить за коммуналку и пропал: в Новомосковске более 2 недель разыскивают подростка Полиция Новомосковска разыскивает 14-летнего Максима Беспалько. Парень пошел платить за коммунальные услуги и не вернулся. На связь не выходит. просмотров

10 известных памятников, которые убрали с улиц Днепра с 2014 года В этом году с улиц Днепра уже исчезли три памятника. Чуть больше был демонтировано в декабре 2022 года. Большая часть людей, в честь которых были установлены монументы в нашем городе не имела к Днепру никакого отношения. Журналисты dnepr.info собрали подборку… просмотров

В Украине лук подорожал в 3,4 раза: сколько стоит килограмм в Днепре В Украине после новогодних праздников подорожал лук. Рост цен спровоцировал повышенный спрос на овощ оптовых и розничных покупателей. При этом большая часть производителей оставила качественный лук в хранилищах, чтобы позже продать его по более высокой цене. 0 просмотров