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36,6 или за 40?: каким будет курс доллара в начале лета

Сегодня 16:20
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Эксперты рассказали, каким может быть курс доллара в начале лета.

Новости Днепра про 36,6 или за 40?: каким будет курс доллара в начале лета

В последнее время доллар заметно упал, а гривна укрепилась. Стоимость валюты не превышает отметку в 37,8 грн. Впрочем, по словам экспертов, ситуация может измениться, пишет ТСН.

Среди событий, которые могут повлиять на изменение курса доллара, эксперты называют июльский возврат к акцизам на горючее и договоренности с МВФ.

В частности, из-за возвращения к довоенной системе налогообложения горючего его цена значительно возрастет. По данным главы независимой ассоциации банков Елены Коробковой, перед введением новых норм может возрасти импорт бензина, из-за чего увеличится спрос на валюту. В результате, стоимость доллара может подняться до 39-40 гривен.

В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук говорит, что спрос может наоборот снизиться и цена на валюту упадет.

Что же касается обещаний МВФ, то Нацбанк может отпустить курс в свободное плавание, из-за чего гривна может немного упасть.

Сколько будет стоить валюта в начале лета

По словам Кушнирука, все зависит от Нацбанка, который или будет держать курс на том уровне, что сейчас или пойдет на плановую девальвацию, тогда гривна немного упадет.

В таких условиях наличный курс может снизиться на 3-5%. В начале возможно даже на больший процент, но впоследствии «откатится» назад, — говорит эксперт.

В то же время в стране благодаря грантам и помощи партнеров валюты достаточно, поэтому в ближайшее время резких колебаний курса не будет и стоимость доллара останется такой же, как сейчас.

На скрине курс по состоянию на 16 мая.

Новости Днепра про 36,6 или за 40?: каким будет курс доллара в начале лета

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Новости Днепра про 36,6 или за 40?: каким будет курс доллара в начале летаУкраїнська Новости Днепра про 36,6 или за 40?: каким будет курс доллара в начале летаРусский

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