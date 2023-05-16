36,6 или за 40?: каким будет курс доллара в начале лета

В последнее время доллар заметно упал, а гривна укрепилась. Стоимость валюты не превышает отметку в 37,8 грн. Впрочем, по словам экспертов, ситуация может измениться, пишет ТСН.
Среди событий, которые могут повлиять на изменение курса доллара, эксперты называют июльский возврат к акцизам на горючее и договоренности с МВФ.
В частности, из-за возвращения к довоенной системе налогообложения горючего его цена значительно возрастет. По данным главы независимой ассоциации банков Елены Коробковой, перед введением новых норм может возрасти импорт бензина, из-за чего увеличится спрос на валюту. В результате, стоимость доллара может подняться до 39-40 гривен.
В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук говорит, что спрос может наоборот снизиться и цена на валюту упадет.
Что же касается обещаний МВФ, то Нацбанк может отпустить курс в свободное плавание, из-за чего гривна может немного упасть.
По словам Кушнирука, все зависит от Нацбанка, который или будет держать курс на том уровне, что сейчас или пойдет на плановую девальвацию, тогда гривна немного упадет.
В таких условиях наличный курс может снизиться на 3-5%. В начале возможно даже на больший процент, но впоследствии «откатится» назад, — говорит эксперт.
В то же время в стране благодаря грантам и помощи партнеров валюты достаточно, поэтому в ближайшее время резких колебаний курса не будет и стоимость доллара останется такой же, как сейчас.
На скрине курс по состоянию на 16 мая.
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