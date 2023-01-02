Зима, ты ли это: сегодня в Днепре ожидается достаточно теплая погода

Согласно прогнозам синоптиков, день будет облачным — самого утра небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 2 января:
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