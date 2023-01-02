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Зима, ты ли это: сегодня в Днепре ожидается достаточно теплая погода

Сегодня 06:15
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Зонт можно оставлять дома!

Новости Днепра про Зима, ты ли это: сегодня в Днепре ожидается достаточно теплая погода

Согласно прогнозам синоптиков, день будет облачным — самого утра небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 2 января:

  • На деревьях иней – будет ясно.
  • Каков Игнатьев день – такова и в августе погода.
  • Снег или дождь – к доброму урожаю.
  • Небо звездное – к отличному урожаю.
  • Синицы щебечут громко – к затяжным холодам.

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Новости Днепра про Зима, ты ли это: сегодня в Днепре ожидается достаточно теплая погодаУкраїнська Новости Днепра про Зима, ты ли это: сегодня в Днепре ожидается достаточно теплая погодаРусский

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