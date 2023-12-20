Значительно задерживается поезд в Днепр, курсирующий из Польши: в чем дело

Задерживается один из поездов в Днепр.

Как сообщили в Укрзализныце, из-за схождения грузового поезда в Польше движение поездов по ст. Медика (перемышльское направление) приостановлено ориентировочно на два часа.

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Это означает задержку не менее двух украинских поездов:

31 Запорожье – Перемышль;

74 Перемышль – Харьков.

Извиняемся перед пассажирами и держим связь с польскими коллегами по поводу скорейшего возобновления движения, — говорится в сообщении.

Пассажиров харьковского поезда просят информировать поездную бригаду или нашу онлайн-поддержку о необходимости стыковок с другими поездами по территории Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что электропоезда Dnipro City Express планируют пустить из Днепра еще в несколько городов области: куда именно.

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