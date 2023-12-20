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Значно затримується потяг до Дніпра, який курсує з Польщі: у чому річ

Сьогодні 16:58
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Затримується один із потягів до Дніпра.

Новости Днепра про Значно затримується потяг до Дніпра, який курсує з Польщі: у чому річ

Як повідомили в Укрзалізниці, через сходження вантажного поїзда у Польщі рух поїздів по ст. Медика (перемишльський напрямок) призупинено орієнтовно на дві години.

Це означає затримку щонайменше двох українських поїздів:

  • 31 Запоріжжя – Перемишль;
  • 74 Перемишль – Харків.

Перепрошуємо у пасажирів і тримаємо зв’язок із польськими колегами щодо якнайшвидшого відновлення руху, – йдеться у повідомленні. 

Пасажирів харківського поїзда просять інформувати поїзну бригаду або нашу онлайн-підтримку щодо необхідності стиковок з іншими поїздами по території України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що електропоїзди Dnipro City Express планують пустити із Дніпра ще в кілька міст області: куди саме.

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