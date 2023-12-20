Значно затримується потяг до Дніпра, який курсує з Польщі: у чому річ

Як повідомили в Укрзалізниці, через сходження вантажного поїзда у Польщі рух поїздів по ст. Медика (перемишльський напрямок) призупинено орієнтовно на дві години.
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Це означає затримку щонайменше двох українських поїздів:
Перепрошуємо у пасажирів і тримаємо зв’язок із польськими колегами щодо якнайшвидшого відновлення руху, – йдеться у повідомленні.
Пасажирів харківського поїзда просять інформувати поїзну бригаду або нашу онлайн-підтримку щодо необхідності стиковок з іншими поїздами по території України.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що електропоїзди Dnipro City Express планують пустити із Дніпра ще в кілька міст області: куди саме.
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