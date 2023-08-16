Жители ЖК «Женева», который пострадал от российской ракеты, получат компенсацию от властей Днепра: какую сумму обещают

Вчера стало известно, что городские власти все же выплатят жильцам пострадавших квартир материальную помощь – для этого в городе действует муниципальная программа.
Об этом сообщили на сайте Днепровского городского совета.
Отмечается, что максимальный размер помощи, которую смогут получить жильцы ЖК, составляет до 1 млн грн. Если просто выбиты окна, то и размер помощи будет на их восстановление.
Жители жилого комплекса «Женева» так же являються горожанами, платят налоги в наш бюджет. Следовательно — на них также распространяется упомянутая программа и они могут получить материальную помощь. Жители «Женевы» взаимодействуют с Центральной администрацией, которая сейчас проводит обследования поврежденных квартир жилого комплекса и составляет акты. На основании соответствующих актов городской совет будет выплачивать материальную помощь. Ее максимальный размер – до 1 млн грн. Если просто выбиты окна, значит, и размер помощи будет на их восстановление, — рассказал секретарь городского совета Александр Санжара.
Напомним, жильцы поврежденного дома начали интересоваться суммой компенсаций на следующий день после удара. Им тогда ответил городской голова Борис Филатов.
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