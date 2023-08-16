Мешканці ЖК “Женева”, який постраждав від російської ракети, отримають компенсацію від влади Дніпра: яку суму обіцяють

Учора стало відомо, що міська влада все ж виплатить мешканцям постраждалих квартир матеріальну допомогу – для цього у місті діє муніципальна програма.
Про це повідомили на сайті Дніпровської міської ради.
Зазначається, що максимальний розмір допомоги, яку зможуть отримати мешканці ЖК, до 1 млн грн. Якщо просто вибито вікна, відтак і розмір допомоги буде на їхнє відновлення.
Мешканці житлового комплексу «Женева» так само є містянами, сплачують податки у наш бюджет. А відтак — на них так само розповсюджується згадана програма і вони можуть отримати матеріальну допомогу. Мешканці «Женеви» взаємодіють з Центральною адміністрацією, яка зараз проводить і складає акти обстеження пошкоджених квартир житлового комплексу. На підставі відповідних актів міська рада виплачуватиме матеріальну допомогу. Її максимальний розмір — до 1 млн грн. Якщо просто вибито вікна, відтак і розмір допомоги буде на їхнє відновлення, — розповів секретар міської ради Олександр Санжара.
Нагадаємо, мешканці пошкодженого будинку почали цікавитися сумою компенсацій вже наступного дня після удару. Їм тоді відповів міський голова Борис Філатов.
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