Мешканці ЖК “Женева”, який постраждав від російської ракети, отримають компенсацію від влади Дніпра: яку суму обіцяють

28 липня росіяни атакували ракетами "Іскандер" центр міста - влучили в адмінбудівлю та житловий комплекс "Женева" – там значні руйнування.

Учора стало відомо, що міська влада все ж виплатить мешканцям постраждалих квартир матеріальну допомогу – для цього у місті діє муніципальна програма.

Про це повідомили на сайті Дніпровської міської ради.

Зазначається, що максимальний розмір допомоги, яку зможуть отримати мешканці ЖК, до 1 млн грн. Якщо просто вибито вікна, відтак і розмір допомоги буде на їхнє відновлення.

Мешканці житлового комплексу «Женева» так само є містянами, сплачують податки у наш бюджет. А відтак — на них так само розповсюджується згадана програма і вони можуть отримати матеріальну допомогу. Мешканці «Женеви» взаємодіють з Центральною адміністрацією, яка зараз проводить і складає акти обстеження пошкоджених квартир житлового комплексу. На підставі відповідних актів міська рада виплачуватиме матеріальну допомогу. Її максимальний розмір — до 1 млн грн. Якщо просто вибито вікна, відтак і розмір допомоги буде на їхнє відновлення, — розповів секретар міської ради Олександр Санжара.

Нагадаємо, мешканці пошкодженого будинку почали цікавитися сумою компенсацій вже наступного дня після удару. Їм тоді відповів міський голова Борис Філатов.

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