Жители ж/м Приднепровск остались без воды: что произошло

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, в связи с проведением Приднепровской ТЭС аварийных работ на своих сетях остановлена работа насосно-фильтровальной станции и прекращено водоснабжение жителей ж/м Приднепровск, которые получают услуги от Приднепровской ТЭС.
Отмечается, что водоснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ.
Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре нет воды.
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