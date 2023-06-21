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Жители ж/м Приднепровск остались без воды: что произошло

Сегодня 14:59
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Сегодня, 21 июня, жители одного из жилых массивов Днепра остались без воды.

Новости Днепра про Жители ж/м Приднепровск остались без воды: что произошло

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, в связи с проведением Приднепровской ТЭС аварийных работ на своих сетях остановлена ​​работа насосно-фильтровальной станции и прекращено водоснабжение жителей ж/м Приднепровск, которые получают услуги от Приднепровской ТЭС.

Отмечается, что водоснабжение будет возобновлено сразу после завершения работ.

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре нет воды.

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