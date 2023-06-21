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С 8:00 до 17:00: где сегодня в Днепре не будет света (АДРЕСА)

Сегодня 08:20
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Важно!

Новости Днепра про С 8:00 до 17:00: где сегодня в Днепре не будет света (АДРЕСА)

Сегодня, 21 июня, некоторые жители Днепра остались без света.

Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

Так, 21 июня с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • просп. Богдана Хмельницкого: 122, 122Д, 126, 126А, 132, 132А.

Держите телефоны и повербанки заряженными!

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