С 8:00 до 17:00: где сегодня в Днепре не будет света (АДРЕСА)

Так, 21 июня с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

Сегодня, 21 июня, некоторые жители Днепра остались без света.

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