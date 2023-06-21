Течія водопроводу та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
Крім того, через течію водопроводу на вул. Керченській, 13 припинено водопостачання всієї цієї вулиці.
Ремонтні роботи та відновлення водопостачання заплановані на сьогодні.
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ).
Читайте також:
Автор:
Літо – час, коли багато хто вирішує змінити роботу. Ринок…
Сьогодні, 21 червня, на ж/м Червоний Камінь біля однієї із…
У Дніпрі декілька трамваїв змінять свій маршрут.
У Кривому Розі чоловік був за крок від утоплення.