Течія водопроводу та аварійні роботи: де сьогодні у Дніпрі немає води

Сьогодні, 21 червня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

Про це повідомили у КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійних робіт припинено водопостачання:

вул. Детальбудівська, 2;

пров. Бахчисарайський, 2;

пров. Василівський;

вул. Артюшенко;

вул. Авіаторів;

вул. Тополина;

ж/м Тополя-2, 14, 16.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Крім того, через течію водопроводу на вул. Керченській, 13 припинено водопостачання всієї цієї вулиці.

Ремонтні роботи та відновлення водопостачання заплановані на сьогодні.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі не буде світла (АДРЕСИ).

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