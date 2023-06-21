Мешканці ж/м Придніпровськ залишилися без води: що сталося

Сьогодні, 21 червня, мешканці одного із житлових масивів Дніпра залишилися без води.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, у зв’язку з проведенням Придніпровською ТЕС аварійних робіт на своїх мережах зупинено роботу насосно-фільтрувальної станції та припинено водопостачання мешканців ж/м Придніпровськ, які отримують послуги від Придніпровської ТЕС.

Зазначається, що водопостачання відновлять одразу після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі немає води.

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