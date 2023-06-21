Мешканці ж/м Придніпровськ залишилися без води: що сталося

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, у зв’язку з проведенням Придніпровською ТЕС аварійних робіт на своїх мережах зупинено роботу насосно-фільтрувальної станції та припинено водопостачання мешканців ж/м Придніпровськ, які отримують послуги від Придніпровської ТЕС.
Зазначається, що водопостачання відновлять одразу після завершення робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі немає води.
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