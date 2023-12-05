Жители Днепра жалуются на автомобильного «Плюшкина»: завалил старыми машинами пол района

По крайней мере, такую информацию сообщают жители Днепра, которые жалуются на брошенные по всему району автомобили. На эту неприятную ситуацию обратили внимание жители 12 квартала.
Днепряне утверждают, что местный житель кидает подержанные автомобили на дороге, дворах и тротуарах. Все автомобили в плохом состоянии, а некоторые из них уже не могут ездить. Горожане показали несколько фото грузовиков, предположительно принадлежащих одному человеку.
Хочу поделиться проблемой, которая есть у нас на квартире. Один человек заставил своими машинами половину района, они не ездят, а стоят на дороге, во дворах, на тротуарах. Если он не пользуется ими, может он захочет поделиться ими с волонтерами, собирающими средства на автомобили, — говорится в сообщении в Facebook-сообществе «12 квартал».
Днепряне говорят, что уже разговаривали с владельцем грузовиков, но их просьбу убрать машины тот проигнорировал. Людям надоели старые автомобили, которые оставили у них под окнами или на дороге. Одна из них стоит на детской площадке уже несколько лет.
В то же время горожане призывают людей обратиться к правоохранителям или городским властям.
Напомним, ранее мы уже писали о грузовике посреди аварийной детской площадки, где играют дети. Вероятно, это один из автомобилей местного «Плюшкина».
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