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  • У Дніпрі діти граються в старій вантажівці, яку кинули посеред аварійного дитячого майданчику

У Дніпрі діти граються в старій вантажівці, яку кинули посеред аварійного дитячого майданчику

Сьогодні 13:04
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На 12 кварталі діти граються у старій покинутій вантажівці, яку залишили посеред аварійного дитячого майданчика.

Новости Днепра про У Дніпрі діти граються в старій вантажівці, яку кинули посеред аварійного дитячого майданчику

Мешканці Дніпра скаржаться на аварійний дитячий майданчик поблизу будинку №133 на проспекті Богдана Хмельницького. За словами дніпрянки Алли, місце відпочинку для тутешніх дітей стало небезпечним для прогулянок. 
 
Судячи з фото, які опубліковувала дніпрянка, дитячий майданчик і справді занедбаний. У більш-менш нормальному стані гойдалки та гірка, а ось пісочниця та інші атракціони покоцані життям й потребують хоча б косметичного ремонту. 
 
Найпопулярніше місце відпочинку допитливих малюків – стара вантажівка, яку хтось кинув посеред дитячого майданчику. 
 
Містяни зазначають, що автівка має господаря, але він її не хоче забирати. Усередині автомобіля зберігається різний мотлох та сміття, в якому порпаються діти.
 
Дніпряни пропонують звернутися до місцевої влади, щоб посадовці змусили власника вантажівки прибрати її з двору. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі діти граються в старій вантажівці, яку кинули посеред аварійного дитячого майданчику

Новости Днепра про У Дніпрі діти граються в старій вантажівці, яку кинули посеред аварійного дитячого майданчику

Новости Днепра про У Дніпрі діти граються в старій вантажівці, яку кинули посеред аварійного дитячого майданчику

Новости Днепра про У Дніпрі діти граються в старій вантажівці, яку кинули посеред аварійного дитячого майданчику

Новости Днепра про У Дніпрі діти граються в старій вантажівці, яку кинули посеред аварійного дитячого майданчику

Новости Днепра про У Дніпрі діти граються в старій вантажівці, яку кинули посеред аварійного дитячого майданчику

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Новости Днепра про У Дніпрі діти граються в старій вантажівці, яку кинули посеред аварійного дитячого майданчикуУкраїнська

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