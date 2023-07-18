У Дніпрі діти граються в старій вантажівці, яку кинули посеред аварійного дитячого майданчику
У Дніпрі діти граються в старій вантажівці, яку кинули посеред аварійного дитячого майданчику
Сьогодні 13:04
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На 12 кварталі діти граються у старій покинутій вантажівці, яку залишили посеред аварійного дитячого майданчика.
Мешканці Дніпра скаржаться на аварійний дитячий майданчик поблизу будинку №133 на проспекті Богдана Хмельницького. За словами дніпрянки Алли, місце відпочинку для тутешніх дітей стало небезпечним для прогулянок.
Судячи з фото, які опубліковувала дніпрянка, дитячий майданчик і справді занедбаний. У більш-менш нормальному стані гойдалки та гірка, а ось пісочниця та інші атракціони покоцані життям й потребують хоча б косметичного ремонту.
Найпопулярніше місце відпочинку допитливих малюків – стара вантажівка, яку хтось кинув посеред дитячого майданчику.
Містяни зазначають, що автівка має господаря, але він її не хоче забирати. Усередині автомобіля зберігається різний мотлох та сміття, в якому порпаються діти.
Дніпряни пропонують звернутися до місцевої влади, щоб посадовці змусили власника вантажівки прибрати її з двору.
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