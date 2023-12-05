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  • Жителі Дніпра скаржаться на автомобільного “Плюшкіна”: захаращив старими машинами пів района

Жителі Дніпра скаржаться на автомобільного “Плюшкіна”: захаращив старими машинами пів района

Сьогодні 16:03
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У Дніпрі завівся автомобільний "Плюшкін".

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Принаймні таку інформацію повідомляють мешканці Дніпра, які скаржаться на покинуті по всьому району автівки. На цю неприємну ситуацію звернули увагу жителі 12 кварталу. 

Дніпряни стверджують, що місцевий мешканець залишає старі автомобілі на дорозі, подвір’ях та тротуарах. Усі автівки у поганому стані, а деякі із них вже не можуть їздити. Містяни показали декілька фото вантажівок, які ймовірно належать одній людині. 

Хочу поділитись проблемою, яка є у нас на Кварталі. Одна людина змусила своїми машинами половину району, вони не їздять, а стоять на дорозі, на подвір’ях, на тротуарах. Якщо він не користується ними, може він захоче поділитися ними з волонтерами, які збирають кошти на автомобілі, – йдеться у дописі в Facebook-спільноті “12 квартал”.

Дніпряни кажуть, що вже мали розмову з власником вантажівок, але їхнє прохання прибрати машини той проігнорував. Людям набридли старі автівки, які залишили у них під вікнами або на дорозі. Одна із них стоїть на дитячому майданчику вже декілька років. 

Новости Днепра про Жителі Дніпра скаржаться на автомобільного

Водночас містяни закликають людей звернутися до правоохоронців чи міської влади. 

Новости Днепра про Жителі Дніпра скаржаться на автомобільного

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Нагадаємо, раніше ми вже писали про вантажівку посеред аварійного дитячого майданчика, де граються діти. Ймовірно, це одна із автівок місцевого “Плюшкіна”.

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