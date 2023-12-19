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Жители Днепра установили во дворе своего дома елку (ФОТО)

Сегодня 13:41
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Уже скоро – Новый год.

Новости Днепра про Жители Днепра установили во дворе своего дома елку (ФОТО)

Днепряне готовятся к праздникам, украшают свои квартиры и дворы, наряжают елки.

Так, жители дома №9 на улице Осенней установили во дворе своего дома елку.

Об этом сообщила горожанка Инна Кузьменко в Facebook.

Дерево украсили шариками, мишурой – получилось очень красиво.

Вот такая замечательная елочка теперь есть в нашем дворе. Пусть хоть немного хорошего настроения будет у наших детишек, – отметила днепрянка.

Новости Днепра про Жители Днепра установили во дворе своего дома елку (ФОТО)

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в ботсад приглашают украсить новогоднюю «елку»: когда.

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