Жители Днепра установили во дворе своего дома елку (ФОТО)

Уже скоро – Новый год.

Днепряне готовятся к праздникам, украшают свои квартиры и дворы, наряжают елки.

Так, жители дома №9 на улице Осенней установили во дворе своего дома елку.

Об этом сообщила горожанка Инна Кузьменко в Facebook.

Дерево украсили шариками, мишурой – получилось очень красиво.

Вот такая замечательная елочка теперь есть в нашем дворе. Пусть хоть немного хорошего настроения будет у наших детишек, – отметила днепрянка.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в ботсад приглашают украсить новогоднюю «елку»: когда.

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