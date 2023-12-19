Жители Днепра установили во дворе своего дома елку (ФОТО)

Днепряне готовятся к праздникам, украшают свои квартиры и дворы, наряжают елки.
Так, жители дома №9 на улице Осенней установили во дворе своего дома елку.
Об этом сообщила горожанка Инна Кузьменко в Facebook.
Дерево украсили шариками, мишурой – получилось очень красиво.
Вот такая замечательная елочка теперь есть в нашем дворе. Пусть хоть немного хорошего настроения будет у наших детишек, – отметила днепрянка.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в ботсад приглашают украсить новогоднюю «елку»: когда.
Читайте также:
Автор:
Владельцы торговых сетей, магазинов и ресторанов Днепра продолжают украшать зону…
Мэр Днепра объяснил, почему начали реконструировать разрушенное здание на Победе…
В Никополе окрестили девочку-рекордсменку.
Мэр Днепра ответил на больной вопрос с вывозом мусора.
Владельцы торговых сетей, магазинов и ресторанов Днепра продолжают украшать зону вокруг своих предприятий новогодними декорациями. Тематические игрушки, шарики, елки и символы привлекают внимание прохожих, превращая в пространство у магазина или ресторана в фотозону.
Мэр Днепра объяснил, почему начали реконструировать разрушенное здание на Победе только на 11 месяц после российского теракта.
Сегодня, 19 декабря, из международного аэропорта "Борисполь" вылетел пассажирский Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express.
В Никополе окрестили девочку-рекордсменку.
Спасибо нашим защитникам!
Мэр Днепра ответил на больной вопрос с вывозом мусора.
Налоговая служба хочет потратить более 6 млн. на уборку в первой половине 2024 года. В сети считают, что это "зрада".
Приближается Новый год и часть жителей Днепра будет встречать его не в кругу семьи, а с друзьями или в большой компании. Сэкономить на заказе столика в ресторане или отгородиться от других шумных компаний можно сняв квартиру на новогоднюю ночь.
В Днепре вора застукали с поличным.
На помощь парню вызвали полицейских и спасателей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!