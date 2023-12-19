Мешканці Дніпра встановили у дворі свого будинку ялинку: “на радість малечі та дорослих” (ФОТО)

Дніпряни готуються до свят, прикрашають свої квартири та двори, наряджають ялинки тощо.
Так, мешканці будинку №9 на вулиці Осінній встановили у дворі свого будинку ялинку.
Про це повідомила містянка Інна Кузьменко у Facebook.
Дерево прикрасили кульками, мішурою – вийшло дуже гарно.
Ось така чудова ялиночка тепер є в нашому дворі. На радість малечі та дорослих. Нехай хоч трішки гарного настрою буде в наших діточок, – зазначила дніпрянка.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в ботсад запрошують прикрасити новорічну «ялинку»: коли.
Читайте також:
Автор:
Податкова служба хоче витратити понад 6 млн на прибирання у…
Наближається Новий рік і частина мешканців Дніпра зустрічатиме його не…
У Дніпрі крадія застукали на гарячому.
У Кривому Розі викрили мережу АЗС, де продавали фальсифікат.