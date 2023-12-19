Мешканці Дніпра встановили у дворі свого будинку ялинку: “на радість малечі та дорослих” (ФОТО)

Уже скоро - Новий рік.

Дніпряни готуються до свят, прикрашають свої квартири та двори, наряджають ялинки тощо.

Так, мешканці будинку №9 на вулиці Осінній встановили у дворі свого будинку ялинку.

Про це повідомила містянка Інна Кузьменко у Facebook.

Дерево прикрасили кульками, мішурою – вийшло дуже гарно.

Ось така чудова ялиночка тепер є в нашому дворі. На радість малечі та дорослих. Нехай хоч трішки гарного настрою буде в наших діточок, – зазначила дніпрянка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в ботсад запрошують прикрасити новорічну «ялинку»: коли.

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