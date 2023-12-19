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  • Мешканці Дніпра встановили у дворі свого будинку ялинку: “на радість малечі та дорослих” (ФОТО)

Мешканці Дніпра встановили у дворі свого будинку ялинку: “на радість малечі та дорослих” (ФОТО)

Сьогодні 13:41
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Уже скоро - Новий рік.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра встановили у дворі свого будинку ялинку:

Дніпряни готуються до свят, прикрашають свої квартири та двори, наряджають ялинки тощо.

Так, мешканці будинку №9 на вулиці Осінній встановили у дворі свого будинку ялинку.

Про це повідомила містянка Інна Кузьменко у Facebook.

Дерево прикрасили кульками, мішурою – вийшло дуже гарно.

Ось така чудова ялиночка тепер є в нашому дворі. На радість малечі та дорослих. Нехай хоч трішки гарного настрою буде в наших діточок, – зазначила дніпрянка.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра встановили у дворі свого будинку ялинку:

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в ботсад запрошують прикрасити новорічну «ялинку»: коли.

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра встановили у дворі свого будинку ялинку: Українська

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