В Днепре в ботсад приглашают украсить новогоднюю «елку»: когда

В эту субботу, 23 декабря, ботанический сад ДНУ снова откроет свои двери для посетителей.

Каждый желающий сможет помочь украсить новогоднюю «елку» эко-игрушками.

Об этом сообщили на странице ботсада в ФБ.

Игрушки можно приносить с собой, приобрести у нас или сделать своими руками на мастер-классе, который будет проходить в производственной теплице (стоимость 30 грн/человек), – говорится в сообщении.

Кроме того, посетителей ждут сюрпризы: возможность приобрести себе «зеленого друга», эко-игрушки и новогодние хвойные композиции в производственной теплице. А также — прогулка и экскурсия в экспозиционной оранжерее (бесплатно).

Всех замерзших будет ждать горячий чай в каб. №20 на первом этаже. Там же будет работать сувенирная лавка, – сообщили в ботсаду.

Отметим, сад будет открыт с 10:00 до 15:00, вход с ул. Бронетанковая, 1а. Билеты для взрослых стоят 45 грн полный и 15 грн льготный (для вынужденных переселенцев). Билеты для детей – 15 грн полный и 9 грн льготный (для вынужденных переселенцев).

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