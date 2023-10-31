Жители Днепра получили от «Дії» своеобразное поздравление с Хэллоуином: горожане начали удалять приложение

"Дія" поздравила украинцев с Хэллоуином сообщением якобы от ТЦК.

В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире празднуют Хэллоуин.

Приложение «Дія» решило оригинально поздравить украинцев, отправив им сообщения якобы от ТЦК и СП.

Вот так оно выглядело:

Не все пользователи «Дії» поняли шутку и начали активно удалять приложение.

В «Дії» позже отреагировали и отметили, что сервис не отправляет повестки и не планирует этого делать в будущем.

Загружайте приложение обратно. «Дія» не отправляет повестки, даже разработка такого сервиса не планируется. Happy Halloween, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО).

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