Жители Днепра получили от «Дії» своеобразное поздравление с Хэллоуином: горожане начали удалять приложение

В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире празднуют Хэллоуин.
Приложение «Дія» решило оригинально поздравить украинцев, отправив им сообщения якобы от ТЦК и СП.
Вот так оно выглядело:
Не все пользователи «Дії» поняли шутку и начали активно удалять приложение.
В «Дії» позже отреагировали и отметили, что сервис не отправляет повестки и не планирует этого делать в будущем.
Загружайте приложение обратно. «Дія» не отправляет повестки, даже разработка такого сервиса не планируется. Happy Halloween, – говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, как улицы Днепра выглядят в преддверии Хэллоуина: в центре появились ведьмы, дементоры и тыквы для Барби (ФОТО).
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