Мешканці Дніпра отримали від “Дії” своєрідне привітання з Геловіном: містяни почали видаляти застосунок

“Дія” привітала українців з Геловіном повідомленням нібито від ТЦК.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі святкують Геловін.

Застосунок “Дія” вирішив оригінально привітав українців, відправивши їм повідомлення нібито від ТЦК та СП.

Ось так воно виглядало:

Не всі користувачі “Дії” зрозуміли жарт та почали активно видаляти додаток.

У “Дії” пізніше відреагували та зазначили, що сервіс не надсилає повістки та не планує цього робити у майбутньому.

Завантажуйте застосунок назад. “Дія” не надсилає повістки, навіть розробка такого сервісу не планується. Happy Halloween, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, як вулиці Дніпра виглядають у Хеллоуїн: у центрі з’явилися відьми, дементори та гарбузи для Барбі (ФОТО).

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