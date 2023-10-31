Мешканці Дніпра отримали від “Дії” своєрідне привітання з Геловіном: містяни почали видаляти застосунок

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі святкують Геловін.
Застосунок “Дія” вирішив оригінально привітав українців, відправивши їм повідомлення нібито від ТЦК та СП.
Ось так воно виглядало:
Не всі користувачі “Дії” зрозуміли жарт та почали активно видаляти додаток.
У “Дії” пізніше відреагували та зазначили, що сервіс не надсилає повістки та не планує цього робити у майбутньому.
Завантажуйте застосунок назад. “Дія” не надсилає повістки, навіть розробка такого сервісу не планується. Happy Halloween, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, як вулиці Дніпра виглядають у Хеллоуїн: у центрі з’явилися відьми, дементори та гарбузи для Барбі (ФОТО).
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