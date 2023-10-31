У П’ятихатках сварка між чоловіками закінчилася стріляниною

Як з’ясували поліцейські, між двома знайомими виникла сварка. 33-річний чоловік вирішив врегулювати її за допомогою зброї, тому він декілька разів вистрелив в бік 43-річного опонента і влучив йому у плече. Після цього зловмисник втік з місця події.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Оперативники розшукали та затримали підозрюваного. Знаряддя злочину – стартовий пістолет з ознаками переробки – вилучили та направили на експертизу.
Фігуранту повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Триває слідство.
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