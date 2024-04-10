Жительница Каменского снимала и продавала порно с 8-летним сыном

Мать, которая совершала сексуальное насилие против собственного сына, задержали в Каменском, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
По данным следствия, подозреваемая дома неоднократно совершала насильственные действия сексуального характера в отношении собственного 8-летнего сына. Все это она снимала на телефон, а созданные видео затем сбывала через мессенджеры.
Кроме того, женщина загружала файлы с детской порнографией, которые хранила и продавала.
Во время проведения обыска по месту жительства подозреваемой изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и электронные носители информации, содержащие более 500 фото- и видеофайлов с детской порнографией, в том числе и при участии ее сына.
Женщина находится под стражей без права внесения залога. Ей инкриминируют подозрение в сексуальном насилии в отношении малолетнего ребенка и изготовлении, хранении, сбыте детской порнографии.
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