Жителька Кам’янського знімала та продавала порно з 8-річним сином

У Кам'янському на Дніпропетровщині жінка знімала порнографічні відео зі своїм 8-річним сином.

Матір, яка вчиняла сексуальне насильство проти власного сина затримали у Кам’янському, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрювана вдома неодноразово вчиняла насильницькі дії сексуального характеру щодо власного 8-річного сина. Усе це вона знімала на телефон, а створені відео потім збувала через месенджери.

Крім того, жінка завантажувала з файли з дитячою порнографією які зберігала та продавала.

Під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваної вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, що містили більш ніж 500 фото- та відеофайлів з дитячою порнографією, у тому числі і за участі її сина.

Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави.

Жінці інкримінують підозру в сексуальному насильстві щодо малолітньої дитини та виготовленні, зберіганні, збуті дитячої порнографії.

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