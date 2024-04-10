Жителька Кам’янського знімала та продавала порно з 8-річним сином

Матір, яка вчиняла сексуальне насильство проти власного сина затримали у Кам’янському, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.
За даними слідства, підозрювана вдома неодноразово вчиняла насильницькі дії сексуального характеру щодо власного 8-річного сина. Усе це вона знімала на телефон, а створені відео потім збувала через месенджери.
Крім того, жінка завантажувала з файли з дитячою порнографією які зберігала та продавала.
Під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваної вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, що містили більш ніж 500 фото- та відеофайлів з дитячою порнографією, у тому числі і за участі її сина.
Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави.
Жінці інкримінують підозру в сексуальному насильстві щодо малолітньої дитини та виготовленні, зберіганні, збуті дитячої порнографії.
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Усі обставини встановлюють правоохоронці.
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