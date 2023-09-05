Жительница Днепра утверждает, что ей в «Варусе» продали яйца, которые она не покупала

В днепровском "Варусе" снова разгорелся скандал. На этот раз из-за яиц.

Как утверждает Татьяна Джаббарова, она делала покупки в супермаркете, что на ул. Калиновой. Когда женщина пришла домой, заметила, что в чеке есть яйца, которые она не покупала.

Посмотрите, как нас обманывают, я не брала яйца, а они посчитали, – написала женщина.

Под постом Татьяны в соцсети другие горожане предположили, что кассир просто перепутала код и вместо, например, пакетов для упаковки или хлеба, посчитали яйца.

Посмотрите, пожалуйста, может яйца есть в чеке, а чего нет? Может, яйца, например, вместо хлеба или пакета? – написала Виктория Таран.

Татьяна ответила Виктории и отметила, что все, что покупала, в чеке есть, а «вот ни яиц, ни денег нет».

Другие днепряне отметили, что нужно проверять чек сразу, а если есть какая-то ошибка, то идти к кассиру, обычно, они возвращают деньги.

Мы позвонили на горячую линию супермаркетов «Варус». Нам сообщили, что с подобной проблемой следует обращаться к кассиру, который сразу вернет деньги. По словам оператора, такая ошибка могла возникнуть из-за неправильно введенного кода товара или даже из-за технического сбоя.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в “Варусе” возник конфликт из-за одноразовых пакетов: вместо 4 насчитали 43.

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