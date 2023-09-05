На Днепропетровщине в кустах обнаружили тело 16-летней девушки: что говорят в полиции

Злоумышленника разыскивают.

Сегодня, 5 сентября, около 3:00 в Пятихатках на улице в кустах обнаружили тело 16-летней девушки с телесными повреждениями.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство соединено с изнасилованием или сексуальным насилием).

К поискам злоумышленника привлечены около 150 правоохранителей. Они проводят все необходимые следственные и розыскные мероприятия, отрабатывают камеры видеонаблюдения, устанавливают вероятных свидетелей преступления.

Назначен ряд экспертиз и других следственных действий.

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