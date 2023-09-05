Вместо штрафа: в Днепре местные своеобразно «наказали» горе-парковщика

Так, в Днепре на одном из жилых массивов неизвестный припарковал автомобиль на дороге во дворе, ограничив движение другим машинам и людям.
Местные решили своеобразно «наказать» горе-парковщика и высыпали ему на капот мусор.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Как отреагировал на это владелец авто – неизвестно.
Отметим, только за прошедшую неделю в Днепре инспекторы наложили более 4 тыс. штрафов за нарушение правил парковки, а более 120 автомобилей, оставленных владельцами со значительными нарушениями, были эвакуированы.
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