Вместо штрафа: в Днепре местные своеобразно «наказали» горе-парковщика

К сожалению, в последнее время случаев неправильной парковки стало больше.

Так, в Днепре на одном из жилых массивов неизвестный припарковал автомобиль на дороге во дворе, ограничив движение другим машинам и людям.

Местные решили своеобразно «наказать» горе-парковщика и высыпали ему на капот мусор.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Как отреагировал на это владелец авто – неизвестно.

Отметим, только за прошедшую неделю в Днепре инспекторы наложили более 4 тыс. штрафов за нарушение правил парковки, а более 120 автомобилей, оставленных владельцами со значительными нарушениями, были эвакуированы.

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