Экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича объявили в розыск: подозревают в госизмене

Экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича объявили в розыск. Его подозревают в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом свидетельствует информация на сайте МВД.

Согласно сообщению, Рабинович — «лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования».

Дата его исчезновения — 26 июля 2023 года, место исчезновения не указывается.

Напомним, 26 июля Вадим Рабинович получил подозрение в госизмене. Правоохранители подчеркнули, что с 2019 по 2021 год в своих многочисленных выступлениях и интервью тогда еще нардеп распространял пропаганду, которая несла вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

По мнению правоохранителей, Рабинович скрывается в Израиле. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В августе Печерский районный суд Киева избрал экс-нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей. Его должны отправить под арест сразу после задержания.

Отметим, Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия нардепа Рабиновича 3 ноября 2022 года.

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