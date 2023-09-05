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Экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича объявили в розыск: подозревают в госизмене

Сегодня 15:51
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Экс-нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича объявили в розыск. Его подозревают в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Новости Днепра про Экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича объявили в розыск: подозревают в госизмене

Об этом свидетельствует информация на сайте МВД.

Согласно сообщению, Рабинович — «лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования».

Дата его исчезновения — 26 июля 2023 года, место исчезновения не указывается.

Новости Днепра про Экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича объявили в розыск: подозревают в госизмене

Напомним, 26 июля Вадим Рабинович получил подозрение в госизмене. Правоохранители подчеркнули, что с 2019 по 2021 год в своих многочисленных выступлениях и интервью тогда еще нардеп распространял пропаганду, которая несла вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

По мнению правоохранителей, Рабинович скрывается в Израиле. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В августе Печерский районный суд Киева избрал экс-нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей. Его должны отправить под арест сразу после задержания.

Отметим, Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия нардепа Рабиновича 3 ноября 2022 года.

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Новости Днепра про Экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича объявили в розыск: подозревают в госизменеУкраїнська Новости Днепра про Экс-нардепа от ОПЗЖ Рабиновича объявили в розыск: подозревают в госизменеРусский

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