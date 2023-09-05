Мешканка Дніпра стверджує, що їй у “Варусі” продали яйця, які вона не купувала

У дніпровському "Варусі" знову розгорівся скандал. На цей раз через яйця.

Як стверджує Тетяна Джаббарова, вона робила покупки у супермаркеті, що на вул. Калиновій. Коли жінка прийшла додому, то помітила, що у чеку є яйця, які вона не купувала.

Подивіться, як нас дурять, яйця я не брала, а вони порахували, – написала жінка.

Під дописом Тетяни у соцмережі інші містяни припустили, що касир просто переплутала код і замість, наприклад, пакетів для пакування чи хліба, порахували яйця.

Подивиться, будь ласка, може яйця є в чеку, а чогось немає? Може, яйця, наприклад, замість хліба або пакета? – написала Вікторія Таран.

Тетяна відповіла Вікторії та зазначила, що все, що купувала, в чеку є, а “от ні яєць, ні грошей немає”.

Інші дніпряни зауважили, що треба перевіряти чек відразу, а якщо є якась помилка, то йти до касира, зазвичай, вони повертають кошти.

Ми зателефонували на гарячу лінію супермаркетів “Варус”. Нам повідомили, що з подібною проблемою потрібно звертатися до касира, який відразу поверне кошти. За словами оператора, така помилка могла виникнути через неправильно введений код товару чи навіть через технічний збій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у “Варусі” виник конфлікт через одноразові пакети: замість 4 нарахували 43.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: