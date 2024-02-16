Жителей АНД района Днепра напугали клубы густого дыма: что произошло

Сегодня, 16 февраля, жителей АНД района Днепра напугали клубы густого дыма.

Как стало известно, на территории дачного кооператива в этом районе горел двухэтажный дом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 13:55.

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что горят конструкции крыши и домашнее имущество внутри двухэтажного дачного дома на общей площади 60 кв. м, — сообщили в ГСЧС.

Пожар ликвидировали в 14:53. К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Академика Белелюбского неожиданно вспыхнул автомобиль.

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