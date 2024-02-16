Мешканців АНД району Дніпра налякали клуби густого диму: що сталося

Сьогодні, 16 лютого, мешканців АНД району Дніпра налякали клуби густого диму.

Як стало відомо, на території дачного кооперативу у цьому районі горів двоповерховий будинок.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 13:55.

По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що горять конструкції даху та домашнє майно всередині двоповерхового дачного будинку на загальній площі 60 кв. м, – повідомили у ДСНС.

Пожежу ліквідували о 14:53. На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Академіка Белелюбського зненацька спалахнув автомобіль.

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