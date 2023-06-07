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Житель Днепропетровщины шпионил за самолетами ВСУ за 4 тысячи гривен

Сегодня 10:58
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В Днепропетровской области задержали мужчину, который шпионил за ВСУ.

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины шпионил за самолетами ВСУ за 4 тысячи гривен

Как сообщили в СБУ, в Днепропетровской области задержали российского агента, который шпионил за боевой авиацией.

Завербовали мужчину в июле 2022 года, после того как вышли на него в российских пабликах, где тот активно общался с россиянами. Агент должен был собирать данные о видах, количестве и местах базирования боевых самолетов ВСУ на территории Днепропетровщины. Кроме того, он извещал, когда и куда вылетала авиация.

Также агент передавал данные о локациях военкоматов и искал железнодорожные линии, по которым поставлялись боеприпасы и техника на фронт. Чтобы выполнить задание, он приезжал на место, где скрыто смотрел за нужным объектом и расспрашивал местных.

За одну выполненную задачу он получал 4 тысячи гривен. Для конспирации деньги предателю переводили с помощью криптовалютного электронного кошелька. Во время обысков у него нашли технику и другие вещдоки. Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене. Сейчас он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Новости Днепра про Житель Днепропетровщины шпионил за самолетами ВСУ за 4 тысячи гривен

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