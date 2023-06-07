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Противник нанес 35 ракетных ударов: ситуация на фронте сегодня

Сегодня 08:00
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За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений на линии фронта. Россияне отказываются от планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Новости Днепра про Противник нанес 35 ракетных ударов: ситуация на фронте сегодня

За прошедшие сутки противник нанес 35 ракетных ударов, с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Все ракеты были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Также, враг нанес 41 авиационный удар и совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Кроме того, российские террористы совершили очередное военное преступление – с целью недопущения продвижения наших войск взорвали внутренние конструкции Каховской ГЭС. В результате теракта около 80 населенных пунктов находятся в зоне подтопления.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районе Огурцово Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Каменка, Прогресс, Карповичи, Костобобров, Тимоновичи, Медведевка, Галагановка Черниговской области;

Середина Буда, Шалыгино, Волфино, Екатериновка, Обода, Яструбино, Поповка, Басовка, Запсилье, Мирополье, Миропольское, Большая Писаревка, Грабовское Сумской области;

Сотницкий Казачок, Барановка, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Гатище, Синельниково, Цегляное, Старица, Волчанск, Зибино, Караическое, Заречное, Печенеги, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Милово, Большой Бурлук, Одрадно в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток прошедших артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Новомлынск, Фиголовка, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка Луганской области и Берестово Донецкой.

Нанес авиационных ударов возле населенных пунктов Диброва, Новосадово, Спорное, Веселое, Григорьевка и Ивановка в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Клещеевки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области.

От вражеских артобстрелов пострадали Васюковка, Малиновка, Тихоновка, Орехово-Василовка, Григоровка, Калиновка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Торецк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все 13 атак противника в районе города Марьинка, в то же время враг нанес авиационных ударов в пределах населенного пункта. Артиллерийским обстрелам подверглись Острое, Максимилианивка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленко, Золотая Нива и Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по Ольговскому Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь, Донецкой области;

Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Одрадокаменка, Антоновка Херсонской области и Херсон.

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Новости Днепра про Противник нанес 35 ракетных ударов: ситуация на фронте сегодняУкраїнська Новости Днепра про Противник нанес 35 ракетных ударов: ситуация на фронте сегодняРусский

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