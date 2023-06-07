Мешканець Дніпропетровщини шпигував за літаками ЗСУ за 4 тисячі гривень

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який шпигував за ЗСУ.

Як повідомили в СБУ, на Дніпропетровщині затримали російського агента, який шпигував за бойовою авіацією.

Завербували чоловіка у липні 2022 року, після того, як вийшли на нього в російських пабліках, де той активно спілкувався із росіянами. Агент мав збирати дані про види, кількість та місця базування бойових літаків ЗСУ на території Дніпропетровщини. Крім цього, він сповіщав, коли та куди вилітала авіація.

Також агент передавав дані про локації військкоматів та шукав залізничні лінії, якими постачалися боєприпаси та техніка на фронт. Для того, щоб виконати завдання, він приїжджав на місце, де приховано дивився за потрібним об’єктом та розпитував місцевих.

За одне виконане завдання він отримував 4 тисячі гривень. Для конспірації гроші зраднику переказували за допомогою криптовалютного електронного гаманця. Під час обшуків у нього знайшли техніку та інші речдоки. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у державній зраді. Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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