Ніяк не вгамуються: у Дніпрі “замінували” дитячу клінічну лікарню

У Дніпрі надійшло повідомлення про замінування міської дитячої клінічної лікарні.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Співробітниками поліції медзаклад було обстежено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Повідомлення про замінування хибне.

Надзвичайники за минулу добу здійснили 9 виїздів.

З них 5 на пожежі:

2– у житловому секторі;

1 – на сміттєзвалищах;

інформація про ще 2 пожежі – не підтвердилася.

3 рази рятувальники виїжджали для надання допомоги населенню та 1 раз – службам взаємодії(«103»)

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