Ніяк не вгамуються: у Дніпрі “замінували” дитячу клінічну лікарню

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Співробітниками поліції медзаклад було обстежено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Повідомлення про замінування хибне.
Надзвичайники за минулу добу здійснили 9 виїздів.
З них 5 на пожежі:
3 рази рятувальники виїжджали для надання допомоги населенню та 1 раз – службам взаємодії(«103»)
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