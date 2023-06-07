Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ніяк не вгамуються: у Дніпрі “замінували” дитячу клінічну лікарню

Сьогодні 09:30
просмотров

У Дніпрі надійшло повідомлення про замінування міської дитячої клінічної лікарні.

Новости Днепра про Ніяк не вгамуються: у Дніпрі “замінували” дитячу клінічну лікарню

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Співробітниками поліції медзаклад було обстежено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Повідомлення про замінування хибне.

Надзвичайники за минулу добу здійснили 9 виїздів.

З них 5 на пожежі:

  • 2– у житловому  секторі;
  • 1 – на сміттєзвалищах;
  • інформація про ще 2 пожежі – не підтвердилася.

3 рази рятувальники виїжджали для надання допомоги населенню та 1 раз – службам взаємодії(«103»)

Читайте також:

Новости Днепра про Ніяк не вгамуються: у Дніпрі “замінували” дитячу клінічну лікарнюУкраїнська Новости Днепра про Ніяк не вгамуються: у Дніпрі “замінували” дитячу клінічну лікарнюРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вранці вороги вдарили по Нікополю та району
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Вранці вороги вдарили по Нікополю та району

    Ніч на 7 червня у Дніпропетровській області минула без атак,…

    Квартиру охопила пожежа: в Дніпрі знайшли обгорілий труп чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Квартиру охопила пожежа: в Дніпрі знайшли обгорілий труп чоловіка

    У Дніпрі в квартирі, яку охопила пожежу увечері 6 червня,…

    Побив та пограбував знайомого: у Дніпрі затримали чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Побив та пограбував знайомого: у Дніпрі затримали чоловіка

    У Дніпрі чоловік накинувся на знайомого з кулаками та пограбував…

    7 червня трамвай №5 змінить маршрут
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    7 червня трамвай №5 змінить маршрут

    Плануйте маршрут.

    Наверх