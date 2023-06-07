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Літак та майже 900 окупантів: втрати Росії у війні в Україні

Сьогодні 10:00
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Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 7 червня, склали 880 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 212030 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак.

Новости Днепра про Літак та майже 900 окупантів: втрати Росії у війні в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 212030 (+880) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3873 (+13) од,
  • бойових броньованих машин – 7560 (+17) од,
  • артилерійських систем – 3640 (+37) од,
  • РСЗВ – 594 (+4) од,
  • засоби ППО – 352 (+1) од,
  • літаків – 314 (+1) од,
  • гелікоптерів – 299 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3219 (+7),
  • крилаті ракети – 1171 од,
  • кораблі /катери – 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6349 (+17) од,
  • спеціальна техніка – 492 (+3)

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Новости Днепра про Літак та майже 900 окупантів: втрати Росії у війні в УкраїніУкраїнська Новости Днепра про Літак та майже 900 окупантів: втрати Росії у війні в УкраїніРусский

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