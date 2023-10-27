Житель Днепропетровщины два года притворялся бездомным, скрываясь от полиции

Как оказалось, все это время мужчина вел образ жизни бездомного в одном из поселков Покровского района.
Еще 26 октября 2021 в поселке Гавриловка Синельниковского района произошло убийство. Хозяин дома, вернувшись на дачу, увидел беспорядок в доме. По комнате были разбросаны вещи, а в постели спал сосед.
Мужчина решил поинтересоваться, почему сосед живет на их даче. Когда хозяин начал будить незваного гостя, тот достал нож и стал избивать хозяина дома. После чего злоумышленник выбежал из домовладения. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.
Чтобы его не поймали и не наказали, мужчина стал скрываться. Подозреваемый притворялся бездомным почти два года, но в августе 2023 года убийцу удалось задержать.
В октябре следователем обвинительный акт в отношении нападавшего направлен в суд. Мужчине грозит пожизненное заключение.
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