Житель Днепропетровщины два года притворялся бездомным, скрываясь от полиции

Два года искали мужчину, убившего своего соседа в Синельниковском районе.

Как оказалось, все это время мужчина вел образ жизни бездомного в одном из поселков Покровского района.

Еще 26 октября 2021 в поселке Гавриловка Синельниковского района произошло убийство. Хозяин дома, вернувшись на дачу, увидел беспорядок в доме. По комнате были разбросаны вещи, а в постели спал сосед.

Мужчина решил поинтересоваться, почему сосед живет на их даче. Когда хозяин начал будить незваного гостя, тот достал нож и стал избивать хозяина дома. После чего злоумышленник выбежал из домовладения. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Чтобы его не поймали и не наказали, мужчина стал скрываться. Подозреваемый притворялся бездомным почти два года, но в августе 2023 года убийцу удалось задержать.

В октябре следователем обвинительный акт в отношении нападавшего направлен в суд. Мужчине грозит пожизненное заключение.

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